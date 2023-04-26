Майские праздники: будут ли в Украине дополнительные выходные

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

День труда в этом году выпадает на понедельник, и 1 мая в этом году будет рабочим днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на вторник, и 9 мая также будет рабочим.

Кроме того, раньше Кабмин всегда переносил выходные, и на 9 мая должно было бы быть четыре выходных дня подряд - с субботы по вторник.

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остающийся официальным праздником и выходным).