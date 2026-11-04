ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Травмування підлітка у Петропавлівській Борщагівці: що розповіла Служба у справах дітей

16:44 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Травмування підлітка у Петропавлівській Борщагівці: що розповіла Служба у справах дітей Ситуація у Петропавлівській Борщагівці переросла у заворушення (скриншот із відео)
Додати як бажане джерело в Google

Під час масових заходів 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці в Бучанському районі Київської області травми отримав 14-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України у справах дітей у Facebook.

Обставини травмування 14-річного хлопця

Українцям нагадали, що у соціальних мережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку в Петропавлівській Борщагівці травмованого підлітка.

Це спричинило припущення, що хлопець міг буцімто:

  • перебувати всередині будинку;
  • утримуватися там.

"Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, повідомляємо обставини, які наразі відомі", - зауважили у Держслужбі у справах дітей.

Згідно з інформацією відповідних служб, 2 листопада 2026 року 14-річний хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися масові заходи.

Про події, які там відбувались, хлопець (за його словами) "дізнався з Telegram-каналу".

Опинившись на місці подій, підліток виліз на паркан поблизу будинку - щоб знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон.

Однак коли люди почали розхитувати паркан, хлопець:

  • не втримався;
  • впав із нього вниз - на подвір'я;
  • отримав тілесні ушкодження - внаслідок падіння.

Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу.

Згодом "було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його".

У підсумку підлітка доставили до медичного закладу.

Що відомо про стан підлітка після падіння

Зазначається, що "повідомлення про госпіталізацію підлітка надійшло до відповідних служб увечері 2 листопада".

"Наразі хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні", - повідомили у Державній службі України у справах дітей ввечері 3 листопада.

Виходячи з інформації, наданої медиками, загрози його життю та здоров'ю немає.

Реакція місцевої Служби у справах дітей

Повідомляється також, що Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради:

  • здійснила виїзд за місцем постійного проживання родини;
  • провела обстеження умов проживання;
  • провела профілактичну бесіду з батьками.

"Щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров'ю", - підсумували у Держслужбі у справах дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про конфлікт у Петропавлівській Борщагівці - як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією.

Тим часом Служба безпеки України встановила особи вже близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях (питання про їх затримання і оголошення підозри вирішується).

Читайте також про підлітковий бунт у 14 років - як не стати ворогом для власної дитини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нацгвардія Буча Київська область Борщаговка Медична допомога Діти Військовий Лікарні Підлітки Поради батькам
Новини
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
Аналітика
Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні