Травмування підлітка у Петропавлівській Борщагівці: що розповіла Служба у справах дітей
Під час масових заходів 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці в Бучанському районі Київської області травми отримав 14-річний підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України у справах дітей у Facebook.
Обставини травмування 14-річного хлопця
Українцям нагадали, що у соціальних мережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку в Петропавлівській Борщагівці травмованого підлітка.
Це спричинило припущення, що хлопець міг буцімто:
- перебувати всередині будинку;
- утримуватися там.
"Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, повідомляємо обставини, які наразі відомі", - зауважили у Держслужбі у справах дітей.
Згідно з інформацією відповідних служб, 2 листопада 2026 року 14-річний хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися масові заходи.
Про події, які там відбувались, хлопець (за його словами) "дізнався з Telegram-каналу".
Опинившись на місці подій, підліток виліз на паркан поблизу будинку - щоб знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон.
Однак коли люди почали розхитувати паркан, хлопець:
- не втримався;
- впав із нього вниз - на подвір'я;
- отримав тілесні ушкодження - внаслідок падіння.
Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу.
Згодом "було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його".
У підсумку підлітка доставили до медичного закладу.
Що відомо про стан підлітка після падіння
Зазначається, що "повідомлення про госпіталізацію підлітка надійшло до відповідних служб увечері 2 листопада".
"Наразі хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні", - повідомили у Державній службі України у справах дітей ввечері 3 листопада.
Виходячи з інформації, наданої медиками, загрози його життю та здоров'ю немає.
Реакція місцевої Служби у справах дітей
Повідомляється також, що Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради:
- здійснила виїзд за місцем постійного проживання родини;
- провела обстеження умов проживання;
- провела профілактичну бесіду з батьками.
"Щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров'ю", - підсумували у Держслужбі у справах дітей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про конфлікт у Петропавлівській Борщагівці - як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією.
Тим часом Служба безпеки України встановила особи вже близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях (питання про їх затримання і оголошення підозри вирішується).
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