Травмування підлітка у Петропавлівській Борщагівці: що розповіла Служба у справах дітей

Під час масових заходів 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці в Бучанському районі Київської області травми отримав 14-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України у справах дітей у Facebook.

Обставини травмування 14-річного хлопця

Українцям нагадали, що у соціальних мережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку в Петропавлівській Борщагівці травмованого підлітка.

Це спричинило припущення, що хлопець міг буцімто:

перебувати всередині будинку;

утримуватися там.

"Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, повідомляємо обставини, які наразі відомі", - зауважили у Держслужбі у справах дітей.

Згідно з інформацією відповідних служб, 2 листопада 2026 року 14-річний хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися масові заходи.

Про події, які там відбувались, хлопець (за його словами) "дізнався з Telegram-каналу".

Опинившись на місці подій, підліток виліз на паркан поблизу будинку - щоб знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон.

Однак коли люди почали розхитувати паркан, хлопець:

не втримався;

впав із нього вниз - на подвір'я;

отримав тілесні ушкодження - внаслідок падіння.

Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу.

Згодом "було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його".

У підсумку підлітка доставили до медичного закладу.

Що відомо про стан підлітка після падіння

Зазначається, що "повідомлення про госпіталізацію підлітка надійшло до відповідних служб увечері 2 листопада".

"Наразі хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні", - повідомили у Державній службі України у справах дітей ввечері 3 листопада.

Виходячи з інформації, наданої медиками, загрози його життю та здоров'ю немає.

Реакція місцевої Служби у справах дітей

Повідомляється також, що Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради:

здійснила виїзд за місцем постійного проживання родини;

провела обстеження умов проживання;

провела профілактичну бесіду з батьками.

"Щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров'ю", - підсумували у Держслужбі у справах дітей.