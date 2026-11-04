Травмирование подростка в Петропавловской Борщаговке: что рассказала Служба по делам детей
Во время массовых мероприятий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области травмы получил 14-летний подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по делам детей в Facebook.
Обстоятельства травмирования 14-летнего парня
Украинцам напомнили, что в социальных сетях распространяются видео, на которых правоохранители выводят с территории дома в Петропавловской Борщаговке травмированного подростка.
Это вызвало предположения, что парень мог якобы:
- находиться внутри дома;
- удерживаться там.
"Чтобы избежать распространения недостоверной информации, сообщаем обстоятельства, которые на данный момент известны", - отметили в Госслужбе по делам детей.
Согласно информации соответствующих служб, 2 ноября 2026 года 14-летний парень после учебы пришел к месту, где происходили массовые мероприятия.
О событиях, которые там происходили, парень (по его словам) "узнал из Telegram-канала".
Оказавшись на месте событий, подросток залез на забор вблизи дома - чтобы снимать происходящее на мобильный телефон.
Однако когда люди начали расшатывать забор, парень:
- не удержался;
- упал с него вниз - во двор;
- получил телесные повреждения - в результате падения.
После этого подростка завели в дом и оказали ему помощь.
Со временем "был установлен контакт с его сестрой, которая и забрала его".
В итоге подростка доставили в медицинское учреждение.
Что известно о состоянии подростка после падения
Отмечается, что "сообщение о госпитализации подростка поступило в соответствующие службы вечером 2 ноября".
"В настоящее время парень находится в Киевской областной детской больнице", - сообщили в Государственной службе Украины по делам детей вечером 3 ноября.
Исходя из информации, предоставленной медиками, угрозы его жизни и здоровью нет.
Реакция местной Службы по делам детей
Сообщается также, что Служба по делам детей Борщаговского сельского совета:
- совершила выезд по месту постоянного проживания семьи;
- провела обследование условий проживания;
- провела профилактическую беседу с родителями.
"Насчет необходимости заботиться о безопасности ребенка и предотвращать его участие в ситуациях, которые могут представлять угрозу его жизни и здоровью", - подытожили в Госслужбе по делам детей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать о конфликте в Петропавловской Борщаговке - как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией.
Между тем Служба безопасности Украины установила личности уже около 100 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках (вопрос об их задержании и оглашении подозрения решается).
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