ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Травмирование подростка в Петропавловской Борщаговке: что рассказала Служба по делам детей

16:44 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Травмирование подростка в Петропавловской Борщаговке: что рассказала Служба по делам детей Ситуация в Петропавловской Борщаговке переросла в беспорядки (скриншот из видео)
Додати як бажане джерело в Google

Во время массовых мероприятий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области травмы получил 14-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по делам детей в Facebook.

Обстоятельства травмирования 14-летнего парня

Украинцам напомнили, что в социальных сетях распространяются видео, на которых правоохранители выводят с территории дома в Петропавловской Борщаговке травмированного подростка.

Это вызвало предположения, что парень мог якобы:

  • находиться внутри дома;
  • удерживаться там.

"Чтобы избежать распространения недостоверной информации, сообщаем обстоятельства, которые на данный момент известны", - отметили в Госслужбе по делам детей.

Согласно информации соответствующих служб, 2 ноября 2026 года 14-летний парень после учебы пришел к месту, где происходили массовые мероприятия.

О событиях, которые там происходили, парень (по его словам) "узнал из Telegram-канала".

Оказавшись на месте событий, подросток залез на забор вблизи дома - чтобы снимать происходящее на мобильный телефон.

Однако когда люди начали расшатывать забор, парень:

  • не удержался;
  • упал с него вниз - во двор;
  • получил телесные повреждения - в результате падения.

После этого подростка завели в дом и оказали ему помощь.

Со временем "был установлен контакт с его сестрой, которая и забрала его".

В итоге подростка доставили в медицинское учреждение.

Что известно о состоянии подростка после падения

Отмечается, что "сообщение о госпитализации подростка поступило в соответствующие службы вечером 2 ноября".

"В настоящее время парень находится в Киевской областной детской больнице", - сообщили в Государственной службе Украины по делам детей вечером 3 ноября.

Исходя из информации, предоставленной медиками, угрозы его жизни и здоровью нет.

Реакция местной Службы по делам детей

Сообщается также, что Служба по делам детей Борщаговского сельского совета:

  • совершила выезд по месту постоянного проживания семьи;
  • провела обследование условий проживания;
  • провела профилактическую беседу с родителями.

"Насчет необходимости заботиться о безопасности ребенка и предотвращать его участие в ситуациях, которые могут представлять угрозу его жизни и здоровью", - подытожили в Госслужбе по делам детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать о конфликте в Петропавловской Борщаговке - как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией.

Между тем Служба безопасности Украины установила личности уже около 100 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках (вопрос об их задержании и оглашении подозрения решается).

Читайте также о подростковом бунте в 14 лет - как не стать врагом для собственного ребенка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нацгвардия Буча Киевская область Борщаговка Медицинская помощь Дети Военный Больницы Подростки Советы родителям
Новости
В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине
В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине