Травень здивує погодою? Синоптики дали прогноз на останній місяць весни

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику травня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Розповідаючи про коротку кліматичну характеристику травня, в УкрГМЦ наголосили, що це - не прогноз, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у травні в Україні).
Так, середня місячна температура повітря цього місяця становить:
Якщо говорити про мінімуми й максимуми, то:
Середня місячна кількість опадів складає:
Українцям розповіли також, що стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15°C (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні країни - у першій) декаді травня.
Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньомісячної температури та кількості опадів у травні 2025 року в Україні.
Так, середня місячна температура повітря передбачається:
Уточнюється, що це - на 1,5-2,0 градуси вище за норму.
Крім того, місячна кількість опадів очікується на рівні 35-76 мм. У Карпатах та місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що в межах норми.
Нагадаємо, дещо раніше українців попередили про небезпечну погоду в більшості областей України.
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