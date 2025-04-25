Май удивит погодой? Синоптики дали прогноз на последний месяц весны

Краткая климатическая характеристика мая в Украине

Рассказывая о краткой климатической характеристике мая, в УкрГМЦ отметили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в мае в Украине).

Так, средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет:

по Украине в среднем - 13-17 градусов тепла;

в горных районах - 7-12°C.

Если говорить о минимумах и максимумах, то:

абсолютный минимум температуры воздуха - 0-6 градусов мороза (местами на Сумщине и в горных районах - 7-10 градусов мороза, а на побережье морей - от 1 до 3 градусов тепла);

абсолютный максимум температуры воздуха - 30-37 градусов выше нуля (в Одесской и Луганской областях, а также в Крыму до 38-39°C, в горных районах - 28-29°C).

Среднее месячное количество осадков составляет:

по Украине - 22-60 мм;

в западных и Винницкой областях, а также на юге Крыма - 62-81 мм;

в Карпатах и на Прикарпатье - 85-148 мм.

Украинцам рассказали также, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°C (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге страны - в первой) декаде мая.

Прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в этом году

В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в мае 2025 года в Украине.

Так, средняя месячная температура воздуха предполагается:

по Украине - на уровне 15-19 градусов тепла;

в горных районах - 12-14°C.

Уточняется, что это - на 1,5-2,0 градуса выше нормы.

Кроме того, месячное количество осадков ожидается на уровне 35-76 мм. В Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)