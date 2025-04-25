Май удивит погодой? Синоптики дали прогноз на последний месяц весны

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику мая в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Рассказывая о краткой климатической характеристике мая, в УкрГМЦ отметили, что это - не прогноз, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в мае в Украине).
Так, средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет:
Если говорить о минимумах и максимумах, то:
Среднее месячное количество осадков составляет:
Украинцам рассказали также, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°C (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге страны - в первой) декаде мая.
В завершение синоптики поделились предварительным прогнозом среднемесячной температуры и количества осадков в мае 2025 года в Украине.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается:
Уточняется, что это - на 1,5-2,0 градуса выше нормы.
Кроме того, месячное количество осадков ожидается на уровне 35-76 мм. В Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что в пределах нормы.
Напомним, несколько ранее украинцев предупредили об опасной погоде в большинстве областей Украины.
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