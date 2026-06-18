Травень став рекордним із деокупації, попереду - "вікно можливостей", - Федоров

Військова допомога від партнерів

Нагадаємо, 18 червня під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міжнародні партнери оголосили про нові масштабні пакети допомоги на загальну суму близько 4 мільярдів доларів.

Зокрема, Нідерланди зобов'язалися надати Україні близько 700 крилатих ракет, а також було анонсовано передачу далекобійної артилерії радіуса дії 30+ кілометрів.

Окрім цього, Велика Британія офіційно виділила новий пакет фінансування для ЗСУ на суму 852 мільйони фунтів стерлінгів, залучивши для цього конфісковані російські активи.

За ці кошти британська сторона оплатить постачання 150 тисяч дронів українського виробництва, а також надасть 350 ракет для систем протиповітряної оборони та сучасні радари для захисту українського неба.