Май стал рекордным по деоккупации, впереди - "окно возможностей", - Федоров

Военная помощь от партнеров

Напомним, 18 июня во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" международные партнеры объявили о новых масштабных пакетах помощи на общую сумму около 4 миллиардов долларов.

В частности, Нидерланды обязались предоставить Украине около 700 крылатых ракет, а также была анонсирована передача дальнобойной артиллерии с радиусом действия 30+ километров.

Кроме того, Великобритания официально выделила новый пакет финансирования для ВСУ на сумму 852 миллиона фунтов стерлингов, привлекая для этого конфискованные российские активы.

За эти средства британская сторона оплатит поставку 150 тысяч дронов украинского производства, а также предоставит 350 ракет для систем противовоздушной обороны и современные радары для защиты украинского неба.