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Май начнется с холода? Синоптик объяснила, какой будет погода завтра в Украине

Украина, Среда 30 апреля 2025 12:40
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Май начнется с холода? Синоптик объяснила, какой будет погода завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 1 мая в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В последние дни в Украине было холодно, а ночью фиксировались заморозки. Ожидается ли такая погода в мае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В четверг температура воздуха составит +15....+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - рассказала синоптик.

Дождь, по ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях.

"На остальной территории Украины без существенных осадков", - продолжила она.

Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным.

Погода в Киеве

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и более плотной облачностью.

"Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов", - добавила она.

Погода в Украине

Похолодание в Украине в конце прошлой недели было вызвано тем, что на выходных, 26-27 апреля, пришел активный прохладный атмосферный фронт. Именно он и снизил температуру в дневные часы.

Добавим, что теплая погода, которую синоптики прогнозируют на 1 мая, продержится недолго. Уже 3-4 мая в Украину должен прийти атмосферный фронт, вместе с которым снова ожидаются снижение температуры и кратковременные дожди.

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