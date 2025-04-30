Май начнется с холода? Синоптик объяснила, какой будет погода завтра в Украине
В последние дни в Украине было холодно, а ночью фиксировались заморозки. Ожидается ли такая погода в мае.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В четверг температура воздуха составит +15....+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - рассказала синоптик.
Дождь, по ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях.
"На остальной территории Украины без существенных осадков", - продолжила она.
Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным.
Погода в Киеве
В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов.
"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и более плотной облачностью.
"Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов", - добавила она.
Погода в Украине
Похолодание в Украине в конце прошлой недели было вызвано тем, что на выходных, 26-27 апреля, пришел активный прохладный атмосферный фронт. Именно он и снизил температуру в дневные часы.
Добавим, что теплая погода, которую синоптики прогнозируют на 1 мая, продержится недолго. Уже 3-4 мая в Украину должен прийти атмосферный фронт, вместе с которым снова ожидаются снижение температуры и кратковременные дожди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.