Май начнется с холода? Синоптик объяснила, какой будет погода завтра в Украине

В последние дни в Украине было холодно, а ночью фиксировались заморозки. Ожидается ли такая погода в мае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В четверг температура воздуха составит +15....+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - рассказала синоптик.

Дождь, по ее словам, из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях.

"На остальной территории Украины без существенных осадков", - продолжила она.

Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным.

Погода в Киеве

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и более плотной облачностью.

"Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов", - добавила она.