ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трасу Київ - Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти машин: маршрут об'їзду

Вівторок 21 листопада 2023 02:02
UA EN RU
Трасу Київ - Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти машин: маршрут об'їзду Фото: траса Київ - Чоп перекрито через ДТП (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Трасу Київ-Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Рівненської області.

Внаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (поблизу Грушвиці Другої) рух трасою Київ – Чоп буде перекрито доти, доки не буде прибрано наслідки аварії.

За повідомленням поліції, на місці пригоди працюють відповідні служби.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови", - повідомили у поліції.

Трасу Київ - Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти машин: маршрут об'їзду

Фото: через ДТП за участю п'яти автомобілів перекрито трасу "Київ - Чоп" (t.me/rivnepatrolpolice)

Маршрути об'їзду

Водії можуть об'їхати заблоковану ділянку траси місцевими дорогами, що проходять через села Грушвиця та Дібрівка, або альтернативними автошляхами.

Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань;

Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни;

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.

На альтернативних маршрутах вживаються заходи для забезпечення безпеки руху.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково", - повідомили у поліції.

ДТП в Україні

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ДТП за участю військових на Миколаївщині загинула місцева журналістика.

Також смертельна ДТП сталася у Чернівцях. Автомобіль влетів у дерево.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
DAILY
Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи
Руслана ВеличкоВ.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи