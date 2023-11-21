Трасу Київ - Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти машин: маршрут об'їзду
Трасу Київ-Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Рівненської області.
Внаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (поблизу Грушвиці Другої) рух трасою Київ – Чоп буде перекрито доти, доки не буде прибрано наслідки аварії.
За повідомленням поліції, на місці пригоди працюють відповідні служби.
"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови", - повідомили у поліції.
Фото: через ДТП за участю п'яти автомобілів перекрито трасу "Київ - Чоп" (t.me/rivnepatrolpolice)
Маршрути об'їзду
Водії можуть об'їхати заблоковану ділянку траси місцевими дорогами, що проходять через села Грушвиця та Дібрівка, або альтернативними автошляхами.
Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань;
Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни;
М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.
На альтернативних маршрутах вживаються заходи для забезпечення безпеки руху.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково", - повідомили у поліції.
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