Трасу Київ - Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти машин: маршрут об'їзду

Трасу Київ-Чоп повністю перекрито через ДТП за участю п'яти автомобілів.

Внаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (поблизу Грушвиці Другої) рух трасою Київ – Чоп буде перекрито доти, доки не буде прибрано наслідки аварії.

За повідомленням поліції, на місці пригоди працюють відповідні служби.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та враховуйте погодні умови", - повідомили у поліції.

Фото: через ДТП за участю п'яти автомобілів перекрито трасу "Київ - Чоп" (t.me/rivnepatrolpolice)

Маршрути об'їзду

Водії можуть об'їхати заблоковану ділянку траси місцевими дорогами, що проходять через села Грушвиця та Дібрівка, або альтернативними автошляхами.

Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань;

Т-18-06 Рівне - Млинів - Берестечко - Буськ - Перемишляни;

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.

На альтернативних маршрутах вживаються заходи для забезпечення безпеки руху.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково", - повідомили у поліції.

ДТП в Україні

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ДТП за участю військових на Миколаївщині загинула місцева журналістика.

Також смертельна ДТП сталася у Чернівцях. Автомобіль влетів у дерево.