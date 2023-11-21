Трасса Киев - Чоп полностью перекрыта из-за ДТП с участием пяти машин: маршрут объезда
Трасса Киев-Чоп полностью перекрыта из-за ДТП с участием пяти автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Ровенской области.
В результате ДТП с участием пяти автомобилей на 350-м километре автомобильной дороги М-06 (близ Грушвицы Второй) движение по трассе Киев - Чоп будет перекрыто до тех пор, пока не будут убраны последствия аварии.
По сообщению полиции, на месте происшествия работают соответствующие службы.
"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте погодные условия", - сообщили в полиции.
Фото: из-за ДТП с участием пяти автомобилей перекрыта трасса "Киев - Чоп" (t.me/rivnepatrolpolice)
Маршруты объезда
Водители могут объехать заблокированный участок трассы по местным дорогам, которые проходят через села Грушвица и Дибровка, или по альтернативным автодорогам.
Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань;
Т-18-06 Ровно – Млинов – Берестечко – Буск – Перемышляны;
М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече через населенные пункты Большая Емельяна, Дядьковичи, Сатиев и Ужинец. .
На альтернативных маршрутах предпринимаются меры для обеспечения безопасности движения.
"О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно", - сообщили в полиции.
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