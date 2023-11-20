У Миколаївській області в ДТП із військовими загинула журналістка. Розпочато розслідування

У Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю військових. Унаслідок цього загинула місцева журналістка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Трагедія сталася близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.

Військовий автомобіль і легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулися на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району.

Фото: Наслідки ДТП (dbr.gov.ua)

"Водій і пасажир - її чоловік від отриманих ушкоджень померли в лікарні", - пише ДБР.

Розпочато розслідування

Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тілесні ушкодження або загибель потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі.

Про кого йде мова

Видання "Новини-N" повідомляє, що у згаданій ДТП загинула їхня журналістка Олена Левицька разом зі своїм чоловіком Сергієм. Дівчині було 29 років.

ДТП в Україні

Сьогодні повідомлялося, що в Чернівцях на вулиці Маланчука сталася смертельна ДТП. Автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій і двоє пасажирів.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що за 10 місяців поточного року в Україні загинуло 2 492 людини внаслідок дорожньо-транспортних пригод.