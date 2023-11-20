У Миколаївській області в ДТП із військовими загинула журналістка. Розпочато розслідування
У Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю військових. Унаслідок цього загинула місцева журналістка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Трагедія сталася близько шостої вечора 19 листопада 2023 року.
Військовий автомобіль і легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулися на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району.
Фото: Наслідки ДТП (dbr.gov.ua)
"Водій і пасажир - її чоловік від отриманих ушкоджень померли в лікарні", - пише ДБР.
Розпочато розслідування
Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тілесні ушкодження або загибель потерпілого.
Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі.
Про кого йде мова
Видання "Новини-N" повідомляє, що у згаданій ДТП загинула їхня журналістка Олена Левицька разом зі своїм чоловіком Сергієм. Дівчині було 29 років.
ДТП в Україні
Сьогодні повідомлялося, що в Чернівцях на вулиці Маланчука сталася смертельна ДТП. Автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій і двоє пасажирів.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що за 10 місяців поточного року в Україні загинуло 2 492 людини внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.