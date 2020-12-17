Трассы Н-23 и Н-11 отремонтировали впервые за десять лет

Ремонт дорог целыми маршрутами, а не отдельными участками - такую практику ввели в "Укравтодоре" с 2020 года. В результате удавалось приводить в порядок дороги, которые раньше никак не могли закончить.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Так, по его словам, трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье долгие годы носила название "дорога смерти" из-за своего аварийного состояния.

В этом году отремонтировали всю часть дороги в Кировоградской области и часть трассы в Днепропетровской - всего 103 км. В следующем году отремонтируют вторую часть, по маршруту Кривой Рог - Запорожье.

Трасса Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев связывает промышленные районы центральной Украины с черноморскими портами.

Несмотря на стратегическую важность, ее долго не могли отремонтировать. За 2017-2019 годы смогли сдать лишь 40 км. В этом году автодор отремонтировал 132 км дороги.

На фотографиях - трасса Н-23 возле села Дубровино в Кировоградской области и трасса Н-11 возле поселка Софиевка в Днепропетровской.

Напомним, ранее Юрий Голик назвал области, в которых государственные администрации активнее всего использовали средства Дорожного фонда на ремонты дорог.