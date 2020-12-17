ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трассы Н-23 и Н-11 отремонтировали впервые за десять лет

Автор: РБК-Украина

Ремонт дорог целыми маршрутами, а не отдельными участками - такую практику ввели в "Укравтодоре" с 2020 года. В результате удавалось приводить в порядок дороги, которые раньше никак не могли закончить.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Так, по его словам, трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье долгие годы носила название "дорога смерти" из-за своего аварийного состояния.

В этом году отремонтировали всю часть дороги в Кировоградской области и часть трассы в Днепропетровской - всего 103 км. В следующем году отремонтируют вторую часть, по маршруту Кривой Рог - Запорожье.

Самые читаемые новости

Трасса Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев связывает промышленные районы центральной Украины с черноморскими портами.

Несмотря на стратегическую важность, ее долго не могли отремонтировать. За 2017-2019 годы смогли сдать лишь 40 км. В этом году автодор отремонтировал 132 км дороги.

На фотографиях - трасса Н-23 возле села Дубровино в Кировоградской области и трасса Н-11 возле поселка Софиевка в Днепропетровской.

Напомним, ранее Юрий Голик назвал области, в которых государственные администрации активнее всего использовали средства Дорожного фонда на ремонты дорог.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дорогиБольшая стройкаУкравтодор