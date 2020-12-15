ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

Киев, Вторник 15 декабря 2020 13:27
Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда
Фото: отремонтированная дорога (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По итогам 11 месяцев 2020 года лидерами по использованию средств Дорожного Фонда стали Хмельницкая ОГА - 97,4% и Харьковская ОГА - 95,25%.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в областные администрации идет 35% Дорожного фонда. В 2020 году эта сумма составила 22 млрд грн.

"По состоянию на 30 ноября ОГА получили 20,192 млрд грн. Потратили 17,0 млрд грн. Не использовано 3,195 млрд грн или 15%", - написал Голик.

По его данным, среди лидеров также Полтавская ОГА - 93,47%, Винницкая ОГА - 93,14% и Сумская ОГА - 92,94%.

Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

Кроме того, Голик опубликовал список аутсайдеров по использованию Дорожного фонда. В него вошли Волынская ОГА - 53,02%, Тернопольская ОГА - 59,55%, Николаевская ОГА - 64,43%, Киевская ОГА - 67,87%, Донецкая ОГА - 69,33%.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что в 2020 году областные администрации большую часть выделенных на дороги средств вкладывали в полноценные ремонты, а не закапывание ямок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Финансы дорогиБольшая стройкаЮрий Голик

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь