Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

Фото: отремонтированная дорога (facebook.com)

По итогам 11 месяцев 2020 года лидерами по использованию средств Дорожного Фонда стали Хмельницкая ОГА - 97,4% и Харьковская ОГА - 95,25%.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в областные администрации идет 35% Дорожного фонда. В 2020 году эта сумма составила 22 млрд грн.

"По состоянию на 30 ноября ОГА получили 20,192 млрд грн. Потратили 17,0 млрд грн. Не использовано 3,195 млрд грн или 15%", - написал Голик.

По его данным, среди лидеров также Полтавская ОГА - 93,47%, Винницкая ОГА - 93,14% и Сумская ОГА - 92,94%.

Кроме того, Голик опубликовал список аутсайдеров по использованию Дорожного фонда. В него вошли Волынская ОГА - 53,02%, Тернопольская ОГА - 59,55%, Николаевская ОГА - 64,43%, Киевская ОГА - 67,87%, Донецкая ОГА - 69,33%.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что в 2020 году областные администрации большую часть выделенных на дороги средств вкладывали в полноценные ремонты, а не закапывание ямок.