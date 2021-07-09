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Трассу из Киева на Харьков перекрыли из-за ДТП. Образовалась пробка

Автор: Дмитрий Левицкий

На 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях. Инцидент произошел на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть", - сообщили патрульные.

Сейчас движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовалась пробка.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - добавили в полиции.

По данным Google Maps, авария произошла на отрезке трассы вблизи населенных пунктов Повстин и Карпиловка.

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ДТПХарьковпробки