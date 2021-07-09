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Трасу з Києва на Харків перекрили через ДТП. Утворився затор

Автор: Дмитро Левицький

На 171 кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна аварія, яка заблокувала рух в обох напрямках. Інцидент стався на відрізку траси між Лубнами і Пирятином у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

"Там сталася ДТП: бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. Унаслідок ДТП відбувся виток палива на проїзну частину", - повідомили патрульні.

Наразі рух відрізком дороги перекритий в обох напрямках. Через перекриття на трасі утворився затор.

"На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках", - додали в поліції.

За даними Google Maps, аварія сталася на відрізку траси поблизу населених пунктів Повстин та Карпилівка.

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