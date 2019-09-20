Трассу Киев-Чоп частично перекроют

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Движение будет ограничено на двух участках трассы

Два участка трассы Киев-Чоп перекроют из-за установки систем WiM, которые автоматически взвешивают грузовые автомобили в движении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Укравтодор".

Отмечается, что участки трассы будут перекрыты с 23 до 26 сентября.

"Сообщаем участникам дорожного движения об установлении ограничений в движении на участках автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп, связанные с необходимостью калибровки сенсоров, камер и другого оборудования на площадках взвешивания в движении WIM1 и WIM2", - говорится в сообщении.

Так, будут перекрыты следующие участки трассы:

На подходах к площадке WIM 1, км 24+130, в пределах села Капитановка, с 22:00 23 сентября до 06:00 24 сентября на проезжей части в направлении Киева.

На подходах к площадке WIM 2, км 54+336, в пределах села Калиновка, с 22:00 24 сентября до 06:00 25 сентября на проезжей части в направлении Киева.

На подходах к площадке WIM 2, км 54+336, в пределах села Калиновка, с 22:00 25 сентября до 06:00 26 сентября на проезжей части в направлении Житомира.

Напомним, в Украине вблизи Киева начали действовать первые два пункта автоматического взвешивания грузовых автомобилей. Система взвешивания WiM позволяет автоматически получить информацию о дате и времени проезда, температуру окружающего воздуха и покрытия дороги, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о предстоящей отставке главы "Укравтодора" Славомира Новака.