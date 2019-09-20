Трасу Київ-Чоп частково перекриють

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рух буде обмежено на двох ділянках траси

Дві ділянки траси Київ-Чоп перекриють через встановлення систем WiM, які автоматично зважують вантажні автомобілі в русі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Укравтодор".

Зазначається, що ділянки траси будуть перекриті з 23 до 26 вересня.

"Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення обмежень у русі на ділянках автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, які пов'язані з необхідністю калібрування сенсорів, камер та іншого обладнання на майданчиках зважування в русі WIM1 і WIM2", - йдеться в повідомленні.

Так, будуть перекриті наступні ділянки траси:

На підходах до майданчику WIM 1, км 24+130, в межах села Капітанівка, з 22:00 23 вересня до 06:00 24 вересня на проїжджій частині у напрямі Києва.

На підходах до майданчику WIM 2, км 54+336, в межах села Калинівка, з 22:00 24 вересня до 06:00 25 вересня на проїжджій частині у напрямі Києва.

На підходах до майданчику WIM 2, км 54+336, в межах села Калинівка, з 22:00 25 вересня до 06:00 26 вересня на проїжджій частині в напрямку Житомира.

Нагадаємо, в Україні поблизу Києва почали діяти перші два пункти автоматичного зважування вантажних автомобілів. Система зважування WiM дозволяє автоматично отримати інформацію про дату і час проїзду, температуру навколишнього повітря і покриття дороги, смугу і напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну вагу і її розподіл по осях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про майбутню відставку голови "Укравтодору" Славоміра Новака.