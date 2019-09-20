Криклий рассказал о скорой отставке главы "Укравтодора"

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Новак сам собирается написать заявление об отставке

Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак планирует написать заявление об отставке. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Фокусу".

При этом министр отметил, что Новак "наименее проблемный" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал Криклий.

На вопрос журналиста, связано и желание новой власти уволить Новака с тем, что его связывают с бывшим нардепом БПП Игорем Кононенко, Криклий ответил, что к главе "Укравтодора" "есть вопросы".

Напомним, в июле глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью РБК-Украина заявил, что палата проверила состояние дорог в Днепропетровской, Закарпатской и Хмельницкой областях и обнаружила, что средства расходовались с нарушениями или неэффективно. "Сейчас исследуем местные дороги. Думаю, будет такая же эпопея, как и с государственными", - заявил тогда Пацкан