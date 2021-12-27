UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На трассе Одесса-Николаев маршрутка столкнулась с BMW. Есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области на 234 километре трассы Одесса-Николаев вечером 26 декабря произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля BMW. В этот момент в салоне маршрутки находились 11 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии в больницу попали пять человек.

"Сейчас в больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний. На месте ДТП продолжают работать полицейские и врач скорой", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее маршрутка попала в аварию в Луганской области.

Также РБК-Украина рассказывало о ДТП с маршруткой под Львовом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПОдесса