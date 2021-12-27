На трассе Одесса-Николаев маршрутка столкнулась с BMW. Есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии в больницу попали пять человек.

"Сейчас в больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний. На месте ДТП продолжают работать полицейские и врач скорой", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.