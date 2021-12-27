RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі Одеса-Миколаїв маршрутка зіткнулась з BMW. Є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області на 234 кілометрі траси Одеса-Миколаїв ввечері 26 грудня сталася аварія за участі мікроавтобуса Mercedes та автомобіля BMW. В цей момент в салоні маршрутки перебували 11 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з BMW. В результаті аварії до лікарні потрапили п'ятеро людей.

"Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній. На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікар швидкої", - розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше маршрутка потрапила в аварію в Луганській області.

Також РБК-Україна розповідало про ДТП з маршруткою під Львовом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПОдеса