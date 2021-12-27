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На трассе Одесса-Николаев маршрутка столкнулась с BMW. Есть пострадавшие

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Одесская область, Понедельник 27 декабря 2021 08:12
На трассе Одесса-Николаев маршрутка столкнулась с BMW. Есть пострадавшие Фото: маршрутка столкнулась с BMW в Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области на 234 километре трассы Одесса-Николаев вечером 26 декабря произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля BMW. В этот момент в салоне маршрутки находились 11 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии в больницу попали пять человек.

"Сейчас в больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний. На месте ДТП продолжают работать полицейские и врач скорой", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее маршрутка попала в аварию в Луганской области.

Также РБК-Украина рассказывало о ДТП с маршруткой под Львовом.

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