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На трасі Одеса-Миколаїв маршрутка зіткнулась з BMW. Є постраждалі

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Одеська область, Понеділок 27 грудня 2021 08:12
На трасі Одеса-Миколаїв маршрутка зіткнулась з BMW. Є постраждалі Фото: маршрутка зіткнулася з BMW в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області на 234 кілометрі траси Одеса-Миколаїв ввечері 26 грудня сталася аварія за участі мікроавтобуса Mercedes та автомобіля BMW. В цей момент в салоні маршрутки перебували 11 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з BMW. В результаті аварії до лікарні потрапили п'ятеро людей.

"Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній. На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікар швидкої", - розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше маршрутка потрапила в аварію в Луганській області.

Також РБК-Україна розповідало про ДТП з маршруткою під Львовом.

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