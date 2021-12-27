На трасі Одеса-Миколаїв маршрутка зіткнулась з BMW. Є постраждалі

В Одеській області на 234 кілометрі траси Одеса-Миколаїв ввечері 26 грудня сталася аварія за участі мікроавтобуса Mercedes та автомобіля BMW. В цей момент в салоні маршрутки перебували 11 пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з BMW. В результаті аварії до лікарні потрапили п'ятеро людей.

"Наразі до лікарні доставили п’ятьох людей: обох кермувальників та трьох пасажирів мікроавтобуса, серед яких один неповнолітній. На місці ДТП продовжують працювати поліцейські та лікар швидкої", - розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група.