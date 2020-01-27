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На трассе Одесса-Киев произошло массовое ДТП, есть погибший

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 10:57
На трассе Одесса-Киев произошло массовое ДТП, есть погибший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП на трассе Одесса-Киев погиб человек и двое пострадали

На автодороге Одесса-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

ДТП произошло недалеко от села Дачное (Одесская область) из-за тумана. По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще двое - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.

"Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

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