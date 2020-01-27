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На трасі Одеса-Київ сталась масова ДТП, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 10:57
На трасі Одеса-Київ сталась масова ДТП, є загиблий
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП на трасі Одеса-Київ загинула людина і двоє постраждали

На автодорозі Одеса-Київ сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з 11 автомобілями, в результаті чого загинула людина і двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

ДТП сталось неподалік села Дачне (Одеська область) через туман. За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей - госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій Skoda.

"Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали у поліції.

Нагадаємо, у Києві на Броварському проспекті зіткнулись два автомобіля, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві Київської області ввечері 23 січня автомобіль патрульної поліції збив чоловіка на нерегульованому пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

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