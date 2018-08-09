На трассе Одесса-Киев открыли новый пост дорожной патрульной полиции

Пост дорожной патрульной полиции открыли в Черкасской области

На участке трассы Одесса-Киев в Черкасской области сегодня, 9 августа 2018 года, открыли новый пост дорожной патрульной полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Как отмечается, новый пост полиции открыт на автодороге госзначения Киев-Одесса 210 км М-05. Главная задача нового подразделения будет заключаться в обеспечении безопасности на автодороге международного значения, которая пролегает через Умань.

Фото: открытие нового поста дорожной патрульной полиции (npu.gov.ua)

В Нацполиции также сообщили, что в Черкасской области в дорожной патрульной полиции будут работать 30 правоохранителей, которые будут заступать на патрулирование трассы Киев-Одесса посменно по 3 экипажа. Сообщается, что новосозданный пост имеет стратегическое значение, он соединяет трассу от Умани до Белой Церкви.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство внутренних дел намерено увеличить количество контрольных пунктов на автодорогах Украины из-за большого количества смертельных аварий. Также сообщалось, что правоохранители усилили меры безопасности на автодорогах Украины, они продлятся до окончания туристического сезона.