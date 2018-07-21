МВС збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах України

Новини Надзвичайні події 21.07.2018 - 15:28
Фото: Сергій Яровий (twitter.com/mvs_ua)
Фото: Сергій Яровий (twitter.com/mvs_ua)

Наряди поліції посилять військовими та автотехнікою Нацгвардії

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах України. Про це сьогодні, 21 липня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий у ході термінової селекторний наради, повідомляє прес-служба МВС у Twitter.

Так, Яровий зазначив, що усі наряди поліції, залучені до контролю за рухом на дорогах, посилять військовими та автотехнікою Нацгвардії.

"МВС посилить заходи безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах. Це стосується, в першу чергу, трас у напрямку Південних регіонів та країн ЄС", - заявив він.

МВС збільшить кількість контрольних пунктів на автошляхах України

Нагадаємо, раніше Яровий заявив, що протягом доби, до 23 липня, Нацполіція візьме під контроль основні автошляхи України. Такі заходи вводяться через велику кількість ссмертельних ДТП в Україні.

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Теги:  Міністерство внутрішніх справ України,  дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС