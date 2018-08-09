На трасі Одеса-Київ відкрили новий пост дорожньої патрульної поліції

Пост дорожньої патрульної поліції відкрили у Черкаській області

На ділянці траси Одеса-Київ у Черкаській області сьогодні, 9 серпня 2018 року, відкрили новий пост дорожньої патрульної поліції. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Як зазначається, новий пост поліції відкрито на автодорозі держзначення Київ-Одеса 210 км М-05. Головне завдання нового підрозділу полягатиме у забезпеченні безпеки на автодорозі міжнародного значення, що пролягає через Умань.

Фото: відкриття нового посту дорожньої патрульної поліції (npu.gov.ua)

У Нацполіції також повідомили, що в Черкаській області в дорожній патрульній поліції працюватимуть 30 правоохоронців, які заступатимуть на патрулювання траси Київ-Одеса позмінно по 3 екіпажі. Повідомляється, що новостворений пост має стратегічне значення, він з’єднує трасу від Умані до Білої Церкви.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ має намір збільшити кількість контрольних пунктів на автошляхах України через велику кількість смертельних аварій. Також повідомлялося, що правоохоронці посилили заходи безпеки на автошляхах України, вони триватимуть до закінчення туристичного сезону.