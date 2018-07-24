Європа не дозволить Трампу залякати себе, - глава МЗС Німеччини
В результаті, від американських мит постраждають всі, додав він
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європа не дозволить себе залякати імпортними митами. Про це він написав у Twitter.
Він зазначає, що, в результаті, від американських мит постраждають всі.
"Європа не дозволить президенту Трампу себе залякати. Як тільки ми це зробимо, нам доведеться пережити повторення подібного ставлення і в майбутньому" - заявив Маас.
Нагадаємо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з президентом Дональдом Трампом без конкретної торгової пропозиції.
Також відзначимо, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.
Як відомо, 1 червня Вашингтон підвищив мита на поставки сталі та алюмінію з ЄС. Після цього Трамп попередив, що може підвищити мита і на автомобілі з Європи.