Європа не дозволить Трампу залякати себе, - глава МЗС Німеччини

В результаті, від американських мит постраждають всі, додав він

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європа не дозволить себе залякати імпортними митами. Про це він написав у Twitter.

Він зазначає, що, в результаті, від американських мит постраждають всі.

"Європа не дозволить президенту Трампу себе залякати. Як тільки ми це зробимо, нам доведеться пережити повторення подібного ставлення і в майбутньому" - заявив Маас.

Нагадаємо, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з президентом Дональдом Трампом без конкретної торгової пропозиції.

Також відзначимо, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

Як відомо, 1 червня Вашингтон підвищив мита на поставки сталі та алюмінію з ЄС. Після цього Трамп попередив, що може підвищити мита і на автомобілі з Європи.