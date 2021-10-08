На трасі під Львовом "швидка" збила пішохода

На трасі "Київ-Чоп" під Львовом автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода. Його з травмами доставили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області .

Повідомляється, що інцидент стався біля села Солонка. За даними поліції, водій Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, збив 33-річного жителя міста Новий Розділ.

"В результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.