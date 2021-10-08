ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На трасі під Львовом "швидка" збила пішохода

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:17
На трасі під Львовом "швидка" збила пішохода Фото: біля Львова "швидка" збила людину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На трасі "Київ-Чоп" під Львовом автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода. Його з травмами доставили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що інцидент стався біля села Солонка. За даними поліції, водій Peugeot Boxer, 64-річний житель одного з селищ Стрийського району, збив 33-річного жителя міста Новий Розділ.

"В результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Львів
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця