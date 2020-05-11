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На трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 15:59
На трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda и MAN с жертвами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате столкновения погибли 2 человека, еще двое пострадали

Ночью 11 мая на автодороге Киев-Одесса в Николаевской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, сегодня на 284 километре в направлении Киева столкнулись автомобиль Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате столкновения транспортных средств 2 человека погибли и 2 пострадали.

"В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины, госпитализировали. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал", - рассказали в полиции.

Отмечается, что сведения о дорожно-транспортном происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дтп и его причины устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве на Большой Васильковской произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус Opel протаранил еще 2 автомобиля. В результате автомобильной аварии пострадали 2 человека.

Также РБК-Украина писало, что ночью 10 мая в Запорожской области Lanos столкнулся с Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли и трое - пострадали.

Теги Новости Украины ДТПНиколаевская область
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