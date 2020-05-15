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На трасі під Києвом сталися масштабні ДТП, транспорт застряг у пробці

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 11:57
На трасі під Києвом сталися масштабні ДТП, транспорт застряг у пробці
Фото: ДТП на трасі Київ-Житомир (facebook.com/KyivOperativ)

У ДТП потрапило не менше десятка фур і кілька легкових автомобілів

В результаті масштабних аварій на трасі під Києвом на кілька кілометрів розтягнувся затор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що на 40-му кілометрі траси Київ-Житомир сталося кілька масштабних аварій. Зокрема, у ДТП потрапили не менше 10 фур і п'яти легкових автомобілів.

Також повідомляється, що в результаті цих аварій затор розтягнувся на п'ять кілометрів.

ДТП із 15 автомобілів на трасі під Києвом Одразу декілька різних масштабних аварій сталися сьогодні зранку по Житомирській трасі (десь 40 кілометр). Ми нарахували 10 вантажівок і 5 легковиків. Затор просто нереальний, кілометрів на 5. Деталі щодо цих #ДТП уточнюються.

Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 15 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса в Миколаївській області фура зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули 2 людини - пасажири автомобіля Skoda Octavia. Водій вантажівки MAN не постраждав.

Також раніше повідомлялося про смертельне ДТП на трасі Олександрія-Миколаїв у Кропивницькому, де водій ВАЗ 2104 допустив зіткнення з іншим автомобілем. У результаті водій ВАЗа загинув на місці, пасажирка отримала травми і була доставлена в лікарню, де згодом померла. Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України КиївДТПЖитомирпробкитрасса
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