ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

Снежки, Вторник 01 сентября 2020 17:56
На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 1 сентября, на трассе Киев-Одесса вблизи села Снежки Киевской области загорелся пассажирский автобус. Пожар уже удалось потушить.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ГСЧС поступила информация, что вблизи села Снежки Ставищанского района на автодороге Киев-Одесса произошло возгорание пассажирского автобуса. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. К тушению привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина ранее сообщало, на трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, в результате чего двое людей погибли и 10 пострадали.

Напомним, на выезде из Кривого Рога произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли двое людей.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек, водитель скрылся.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОдессапожарГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь