ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Київ-Одеса загорівся пасажирський автобус

Сніжки, Вівторок 01 вересня 2020 17:56
На трасі Київ-Одеса загорівся пасажирський автобус
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 1 вересня, на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області загорівся пасажирський автобус. Пожежу вдалося загасити.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"В ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сніжки Ставищанського району на автодорозі Київ-Одеса сталося загоряння пасажирського автобуса. Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна раніше повідомляло, на трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, в результаті чого двоє людей загинули та 10 постраждали.

Нагадаємо, на виїзді з Кривого Рогу сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, в результаті якої загинули двоє людей.

Крім того, в Одесі на Миколаївській дорозі сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровської області в ДТП з автобусом постраждали 15 осіб, водій зник.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесапожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся