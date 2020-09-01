На трасі Київ-Одеса загорівся пасажирський автобус

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У вівторок, 1 вересня, на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області загорівся пасажирський автобус. Пожежу вдалося загасити.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"В ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сніжки Ставищанського району на автодорозі Київ-Одеса сталося загоряння пасажирського автобуса. Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна раніше повідомляло, на трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, в результаті чого двоє людей загинули та 10 постраждали.

Нагадаємо, на виїзді з Кривого Рогу сталася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, в результаті якої загинули двоє людей.

Крім того, в Одесі на Миколаївській дорозі сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровської області в ДТП з автобусом постраждали 15 осіб, водій зник.