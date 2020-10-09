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На трассе Киев-Одесса на следующей неделе ограничат движение

Одесская область, Пятница 09 октября 2020 15:00
На трассе Киев-Одесса на следующей неделе ограничат движение
Фото: ремонт дороги (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На следующей неделе на трассе Киев-Одесса будет запрещено движение автомобильного транспорта. На двух участках дороги возле Одесской области будут проводиться ремонтные роботы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Так, 15 октября с 22:00 до 6:00 16 октября будет перекрыт участок автодороги М-05 Киев-Одесса, км 463+165 - км 466+700.

В это время будут выполняться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного моста на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев-Одесса.

На трассе Киев-Одесса на следующей неделе ограничат движение

Напомним, в Киеве с 9 по 10 октября на жилом массиве Троещина будут перебои с водоснабжением из-за ремонтных работ.

Кроме того, 18 сентября в Киеве перекрывали движение по улице Коростенской из-за прорыва теплосети.

Добавим, что с 7 октября по 20 октября в Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поделился планами по ремонтам дорог на следующий год. Также он рассказал, что Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.

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