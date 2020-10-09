На трасі Київ-Одеса наступного тижня обмежать рух

Фото: ремонт дороги (РБК-Україна)

Наступного тижня на трасі Київ-Одеса буде заборонено рух автомобільного транспорту. На двох ділянках дороги біля Одеської області будуть проводитися ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Так, 15 жовтня з 22:00 до 6:00 16 жовтня буде перекрито ділянку автодороги М-05 Київ-Одеса, км 463+165 - 466 км+700.

В цей час будуть виконуватися роботи по монтажу прогонової будови надземного пішохідного мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса.

Нагадаємо, в Києві з 9 по 10 жовтня на житловому масиві Троєщина будуть перебої з водопостачанням з-за ремонтних робіт.

Крім того, 18 вересня в Києві перекривали рух по вулиці Коростенської через прорив тепломережі.

Додамо, що з 7 жовтня по 20 жовтня у Києві частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Також він розповів, що Київ підготувався до опалювального сезону завчасно і готовий до запуску тепла.