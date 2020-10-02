Кличко: Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Киев подготовился к отопительному сезону заблаговременно и готов к запуску тепла.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Город заранее подготовилось к началу отопительного сезона. И, если будет потребность, мы уже можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93 процента домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", - сказал Кличко.

Впрочем, по словам мэра, проблемы могут возникнуть в ЖСК, ОСМД, ведомственных домов, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40% процентов.

"Я в очередной раз призываю управляющие компании таких домов - немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь - город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть - погасить ее!" - подчеркнул мэр.

По ремонту теплотрасс, он отметил, что столица продолжает масштабное обновление теплосетей. Этим не занимались в Киеве комплексно десятками лет.

"За два последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6,5 тысяч повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Работы много, потому что хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей - это и колоссальные средства. Но мы взялись. И продолжим эту работу", - отметил Кличко.

Напомним, в июле Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Украине.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что в случае необходимости Киев будет готов начать отопительный сезон раньше.