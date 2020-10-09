В Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением

В Киеве на жилом массиве Троещина ночью с 9 на 10 октября будут перебои с водоснабжением. Это связано с ремонтными робами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, давление в водопроводной сети будет снижено с 22:00 9 октября до 07:00 10 октября. В ведомстве отмечают, что специалисты "Киевводоканала" будут выполнять ремонтные работы на улице Бальзака.
Напомним, ранее в Киеве из-за аварии на водопроводе один из районов остался без воды.
Кроме того, в Подольском районе Киева временно отключили горячую воду из-за ремонта газопровода.
Также РБК-Украина сообщало, что 18 сентября в Киеве перекрывали движение по улице Коростенской из-за прорыва теплосети.