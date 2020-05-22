На трассе Киев-Одесса произошло тройное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 22 мая, в Черкасской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четверо человек и еще четверо пострадали. Авария произошла на трассе Киев - Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Жашковском районе на 150 км автомобильной дороги М-05 Киев -Одесса столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП четверо человек погибли на месте происшествия и еще четыре человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы в больницы.

Как отмечается, спасательные службы ГСЧС привлекли к деблокированию погибших четырех спасателей и одну единицу техники.

Напомним, 17 мая в Бородянском районе Киевской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате столкновения три человека погибли и еще двое пострадали.

Кроме того, в результате масштабных аварий на трассе под Киевом на несколько километров растянулся затор. В частности, в ДТП попали не менее 10 фур и пять легковых автомобилей.