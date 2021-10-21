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На трассе Киев-Одесса снова произошла смертельная авария с грузовиками

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Одесская область, Четверг 21 октября 2021 22:16
На трассе Киев-Одесса снова произошла смертельная авария с грузовиками Фото: на трассе Киев-Одесса произошла авария с грузовиками (фото facebook.com/gunp.odessa)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области произошла авария на трассе Киев-Одесса. На 451 километре трассы тягач столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован на обочине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель первого грузовика, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с припаркованным тягачом. От удара первое транспортное средство загорелось, а его водитель погиб.

"Сейчас на месте происшествия спасатели проводят работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о его правовой квалификации", - рассказали в полиции.

Правоохранители предупреждают, что на данном участке дороги теперь ограничено движение, в сторону Одессы оно осуществляется по одной полосе.

Напомним, вчера на трассе Киев-Одесса произошло массовое ДТП. Предварительно, грузовик влетел в автомобили, которые остановились из-за другой аварии. В результате 3 человека погибли и 12 пострадали.

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