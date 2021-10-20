Массовое ДТП на трассе Киев-Одесса: пострадали 12 человек, названа причина аварии

Ночью на трассе Киев-Одесса в Одесской области произошла массовая авария. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и 12 попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Как установили полицейские, автомобиль Volkswagen, двигаясь в направлении Одессы, из-за тумана столкнулся с попутным тягачом DAF, после чего оба транспортные средства остановились посреди дороги.

"Следом подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части. В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, водитель которого допустил столкновение с другими транспортными средствами, в результате чего произошло их возгорание", - рассказали в полиции.

Жертвами аварии стали пассажирка Volkswagen, водитель первого грузовика, а личность третьего погибшего устанавливается. Среди людей, попавших в больницу, - несовершеннолетние в возрасте 15-ти и 16-ти лет.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Водителя второго грузовика DAF задержали.