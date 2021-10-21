ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна аварія з вантажівками

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 21 жовтня 2021 22:16
На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна аварія з вантажівками Фото: на трасі Київ-Одеса сталася аварія з вантажівками (facebook.com/gunp.odessa)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області сталася аварія на трасі Київ-Одеса. На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій першої вантажівки, рухаючись в напрямку Одеси, не впорався із керуванням, в результаті чого зіткнувся з припаркованим тягачем. Від удару перший транспортний засіб загорівся, а його кермувальник загинув.

"Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію", - розповіли в поліції.

Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, в бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП. Попередньо, вантажівка влетіла в автомобілі, які зупинилися через іншу аварію. В результаті 3 людини загинули та 12 постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Одеса
NEWS
Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"
Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"
DAILY
Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну