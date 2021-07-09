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На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик, два человека погибли

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Пятница 09 июля 2021 09:25
На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик, два человека погибли Фото: на трассе Киев-Ковель столкнулись мопед и грузовик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На трассе Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Авария произошла около 4 утра на 44 километре трассы в направлении города Житомир.

Предварительно установлено, что водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте.

Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Все обстоятельства произошедшего установят следователи.

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