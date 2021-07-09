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На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, двоє людей загинули

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П'ятниця 09 липня 2021 09:25
На трасі Київ-Ковель мопед потрапив під вантажівку, двоє людей загинули Фото: на трасі Київ-Ковель зіткнулися мопед та вантажівка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда та вантажівки. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Аварія сталася близько 4 ранку на 44 кілометрі траси у напрямку міста Житомир.

Попередньо встановлено, що водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки. Водій та пасажирка цього транспорту загинули на місці.

Очевидці повідомляють, що у мопеда не працювало ближнє світло фар. Всі обставини події встановлять слідчі.

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