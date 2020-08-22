На трассе Киев-Харьков столкнулись грузовик и легковушка, 3 погибших и двое раненых

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших

В субботу ночью, 22 августа, на трассе Киев-Харьков в Полтавской области столкнулись легковое авто Volvo и грузовик MAN. В результате погибли три человека, среди которых 2 детей, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибших и пострадавших

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и двое детей (данные устанавливаются, примерно 2 и 4 года). Травмированы пассажирка автомобиля Volvo и пассажир автомобиля MAN, 1994 г.р", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждение.

Напомним, примерно в это же время в Николаевской области фура столкнулась с легковушкой, в результате чего 2 человека погибли и 2 пострадали.

Кроме этого, вчера на выезде из Киева образовалась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП.