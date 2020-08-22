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На трасі Київ-Харків зіткнулися вантажівка і легковик, 3 загиблих і двоє поранених

Полтавська область, Субота 22 серпня 2020 13:59
На трасі Київ-Харків зіткнулися вантажівка і легковик, 3 загиблих і двоє поранених
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих

У суботу вночі, 22 серпня, на трасі Київ-Харків у Полтавській області зіткнулися легковий авто Volvo і вантажівка MAN. В результаті загинули три людини, серед яких 2 дітей, ще один постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблих і постраждалих

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій автомобіля Volvo і двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 і 4 роки). Травмовано пасажирка автомобіля Volvo і пасажир автомобіля MAN, 1994 р. н", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі госпіталізовані в медустанови.

Нагадаємо, приблизно в цей же час в Миколаївській області вантажівка зіткнулася з легковиком, в результаті чого 2 людини загинули та 2 постраждали.

Крім цього, вчора на виїзді з Києва утворилася багатокілометрова пробка через смертельне ДТП.

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