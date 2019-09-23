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На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, трое погибших

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 11:56
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, трое погибших
Фото с места ДТП (kv.npu.gov.ua)

Грузовик столкнулся с припаркованным автобусом

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что авария произошла на 59 километре дороги "Киев-Харьков" вблизи села Бзив Барышевского района.

"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он столкнулся еще с одной машиной на обочине дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два человека от полученных травм погибли на месте. Третий мужчина умер в карете скорой по дороге в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Причины аварии устанавливаются.

Фото с места ДТП (kv.npu.gov.ua)

Напомним, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп в ДТП с автобусом погибли девять человек. Водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Чернигове водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, вследствие чего четыре человека, которые находились в автомобиле, погибли от полученных травм.

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