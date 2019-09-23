На трасі Київ-Харків сталося ДТП, троє загиблих

Фото з місця ДТП (kv.npu.gov.ua)

Вантажівка зіткнулася з припаркованим автобусом

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Наголошується, що аварія сталася на 59 кілометрі дороги "Київ-Харків" поблизу села Бзив Баришівського району.

"Рухаючись у напрямку Харкова по швидкісній трасі вантажівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли перед ним. Врізавшись в автобус, винуватця ДТП протягло вперед і він зіткнувся ще з однією машиною на узбіччі дороги", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП дві особи від отриманих травм загинули на місці. Третій чоловік помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Причини аварії встановлюються.

Фото з місця ДТП (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Житомирській області на трасі Київ-Чоп у ДТП з автобусом загинули дев'ятеро людей. Вантажівка DAF, рухаючись в напрямку столиці, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", який стояв на узбіччі дороги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого чотири людини, які знаходилися в автомобілі, загинули від отриманих травм.