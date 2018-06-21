На трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие

Причины и последствия аварии выясняются

На трассе Киев-Харьков сегодня, 21 июня 2018 года, автобус столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Как отмечается, возле поворота на Березань (Киевская область) на трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с автомобилем Mercedes. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.

"Причины и последствия аварии выясняются. На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи скорой", - говорится в сообщении.

Жуткое #ДТП с пострадавшими на трассе Киев-Харьков, возле поворота на Березань: автобус vs #Mercedes. Причины и последствия аварии с'расследуются. На месте работают правоохранители, спасатели #ГСЧС и врачи скорой. Опубликовано Киев Оперативный 21 июня 2018 г.

Напомним, в Николаеве сегодня утром, 21 июня 2018 года, маршрутка насмерть сбила пешехода.