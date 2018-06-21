На трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі

Причини та наслідки аварії з'ясовуються
На трасі Київ-Харків сьогодні, 21 червня 2018 року, автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
Як зазначається, біля поворота на Березань (Київська область) на трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з автомобілем Mercedes. Повідомляється, що внаслідок аварії є постраждалі.
"Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі швидкої", - йдеться у повідомленні.
Жахливе #ДТП з потерпілими на трасі Киев-Харьков, біля поворота на Березань: автобус vs #Mercedes. Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники #ДСНС та лікарі швидкої.Опубліковано Киев Оперативный 21 червня 2018 р.
Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні вранці, 21 червня 2018 року, маршрутка на смерть збила пішохода.