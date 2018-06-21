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На трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 16:32
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Причини та наслідки аварії з'ясовуються

На трасі Київ-Харків сьогодні, 21 червня 2018 року, автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Як зазначається, біля поворота на Березань (Київська область) на трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з автомобілем Mercedes. Повідомляється, що внаслідок аварії є постраждалі.

"Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі швидкої", - йдеться у повідомленні.

 

Жахливе #ДТП з потерпілими на трасі Киев-Харьков, біля поворота на Березань: автобус vs #Mercedes. Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники #ДСНС та лікарі швидкої.

Опубліковано Киев Оперативный 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні вранці, 21 червня 2018 року, маршрутка на смерть збила пішохода

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Теги публікації: ДТП, Харків, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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