На трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі

Причини та наслідки аварії з'ясовуються

На трасі Київ-Харків сьогодні, 21 червня 2018 року, автобус зіштовхнувся з позашляховиком, є постраждалі. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Як зазначається, біля поворота на Березань (Київська область) на трасі Київ-Харків автобус зіштовхнувся з автомобілем Mercedes. Повідомляється, що внаслідок аварії є постраждалі.

"Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі швидкої", - йдеться у повідомленні.

Жахливе #ДТП з потерпілими на трасі Киев-Харьков, біля поворота на Березань: автобус vs #Mercedes. Причини та наслідки аварії з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники #ДСНС та лікарі швидкої. Опубліковано Киев Оперативный 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Миколаєві сьогодні вранці, 21 червня 2018 року, маршрутка на смерть збила пішохода.