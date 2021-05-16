На трассе Киев-Чоп во время движения сгорел рейсовый автобус

Утром 16 мая на автодороге Киев-Чоп во Львовской области загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел после 5:00 вблизи села Розвадов в Стрыйском районе.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Когда произошло возгорание, в автобусе находилось 20 пассажиров и двое водителей, их эвакуировали. Никто из пассажиров и водителей не пострадал.
Пожар ликвидировали через полчаса после возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек, кресла и обшивку салона. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают.
Напомним, в начале мая подобный инцидент произошел в Одесской области. На автодороге Киев-Одесса загорелся автобус компании "Эколайн", в котором находились 60 пассажиров.
А в Ивано-Франковской области в конце апреля при участии пассажирского автобуса произошла авария. Тогда два человека погибли и еще шесть получили ранения.
Кроме того, недавно во Львовской области на автодороге Львов-Луцк обвалился мост, заблокировав движение по этой трассе.